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Источник: «Спартак» заплатит за Зиньковского 240 миллионов рублей

«РБ Спорт»: «Спартак» заплатит за Зиньковского 240 миллионов рублей
Анна Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» заплатит «Крыльям Советов» за полузащитника Антона Зиньковского 240 миллионов рублей, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, это сумма, которую получит только самарский клуб, без агентских и подъемных выплат.

Ранее издание сообщило, что 26-летний футболист подписал контракт с красно-белыми и осталось уладить некоторые детали перехода.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл за команду 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Недавно спортивный директор «Спартака» Лука Каттани назвал Зиньковского отличным футболистом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-zaplatit-za-antona-zin-kovskogo-240-mln-rublej/
Антон Зиньковский
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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