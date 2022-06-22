Источник: «Спартак» заплатит за Зиньковского 240 миллионов рублей

«РБ Спорт»: «Спартак» заплатит за Зиньковского 240 миллионов рублей

«Спартак» заплатит «Крыльям Советов» за полузащитника Антона Зиньковского 240 миллионов рублей, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, это сумма, которую получит только самарский клуб, без агентских и подъемных выплат.

Ранее издание сообщило, что 26-летний футболист подписал контракт с красно-белыми и осталось уладить некоторые детали перехода.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл за команду 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Недавно спортивный директор «Спартака» Лука Каттани назвал Зиньковского отличным футболистом.