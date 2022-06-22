«Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

«Спартак» выпустил заявление относительно проведения матча за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Спартак-Москва» считает непрозрачной и далекой от принципов честной игры процедуру выбора Санкт-Петербурга в качестве места проведения матча за Олимп Суперкубок России. Руководство футбольного клуба с уважением и пониманием относится к возмущенному мнению тех, кто призывал в знак протеста проигнорировать матч в Петербурге. С неменьшим вниманием клуб выслушал и болельщиков, которые говорили, что нужно играть, несмотря ни на что», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что после выхода из отпуска футболисты клуба высказали свое мнение по поводу матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге.

«После выхода из отпуска свое слово сказали и футболисты: как спортсмены и профессионалы они, разумеется, готовы биться за трофей в любых условиях. Из-за несправедливого решения РФС наш клуб оказался перед непростым выбором:

В знак протеста пойти по пути бойкота — значит нанести сильнейший удар всему нашему футболу, который по известным причинам и так оказался в кризисе, а также это наверняка спровоцировало бы дальнейшую несправедливость в отношении «Спартака».

Либо все же пойти по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения.

«Спартак» выбирает второе — из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят. Испытаний, закалявших нашу великую команду, благодаря чему она и стала Народной, было много», — сказано в заявлении «Спартака».

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что матч за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».