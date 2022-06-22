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Агент Кайо: «Мы видели решение ФИФА, думаю, что игрок останется в «Краснодаре»

Агент Кайо заявил, что игрок не покинет «Краснодар» этим летом
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, заявил, что футболист не покинет «Краснодар» этим летом.

«Да, мы видели решение ФИФА, но на этот счет ничего не могу сказать. Думаю, что Кайо останется в «Краснодаре». Он счастлив в России», — приводит слова агента «РБ Спорт».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Кайо провел за «Краснодар» 16 матчей. В марте он вместе со всеми легионерами покинул клуб, однако в июне вернулся.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-o-reshenii-fifa-kajo-schastliv-v-rossii/
Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
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