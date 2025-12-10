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Судейство

10 декабря 2025, 20:06

Пономарев о судействе в матче ЦСКА — «Краснодар»: «Левников испортил игру»

Дарик Агаларов

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче против «Краснодара» (2:3) в 18-м туре РПЛ.

«Очень интересная, добротная игра была. Когда Мойзес забил, думал, что армейцы не проиграют. Но Левников решил по-другому. Черт такой. Левников — гаденыш, испортил игру. Он ждал удаления, пришел судить, чтобы наказать кого-то из армейцев. Ну, дал бы Мойзесу еще одно словесное предупреждение, зачем удалять-то? Испортил все спортивное зрелище. Была предвзятость по отношению к ЦСКА. Я это чувствовал. Левников придирался к армейцам. Безобразное судейство!», — сказал Пономарев «СЭ».

Армейцы попросили ЭСК РФС разобрать эпизод с вынесением второй желтой карточки Мойзесу на 68-й минуте матча за грубую игру против Жоау Батчи.

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Владимир Пономарев (СССР)
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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5
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6
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7
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11
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