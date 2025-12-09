ЦСКА обратился в ЭСК по второй желтой карточке Мойзеса

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по матчу 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (3:2). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

ЦСКА попросил комитет рассмотреть эпизод с вынесенной защитнику армейцев Мойзесу второй желтой карточки на 68-й минуте встречи. Он получил ее за грубую игру против Жоау Батчи.

Московский клуб ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Армейцы набрали 36 очков в 18 турах.