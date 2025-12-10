Леонченко: «Щетинин и Раков опережали своих сверстников по игровым и физическим данным»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, как клуб работает с молодыми талантами.

«Механика очень простая. Первый вопрос, который я задал в 2021 году тем, кто отвечал за это направление: «А кто у нас на подходе? Есть ли у нас таланты?» Мне поначалу отвечали: «Особенно никого нет. Игроки не готовы, до требований к основному составу не дотягивают». Мы стали очень внимательно смотреть за старшими возрастами. Можно ведь создать прекрасные поля, заниматься аналитикой, медицину подтянуть.

Но если у тебя нет тренера, который растит футболистов, этот процесс точно будет менее эффективным. Так что происходила смена тренеров», — приводит слова Леонченко «Коммерсантъ».

Бывший гендиректор «Локомотива» также рассказал об интерграции молодых футболистов в основную команду.

«Сначала с ними знакомится главный тренер визуально. Те, кто выделяется в молодежной команде, приглашаются на тренировки, иногда — на товарищеские матчи. Один раз устроили по предложению Михаила Галактионова мини-турнир на «РЖД Арене» — взрослая, молодежная команды и команды ЮФЛ-1, чтобы можно было всех ребят увидеть, оценить и сопоставить их уровень с уровнем игроков главной команды.

Очень влияет дополнительная индивидуальная работа, к которой футболист должен относиться исключительно профессионально. В основной команде также необходима индивидуализация тренировочного процесса. Понятно, что футбол — командный вид спорта. Однако возможность индивидуализации с точки зрения нагрузок, работы над сильными и слабыми сторонами каждого игрока — это очень важно прежде всего для молодежи. Вообще, у каждого футболиста есть свои особенности. Допустим, Михаил Щетинин и Вадим Раков, который сейчас играет за самарские «Крылья Советов», опережали своих сверстников по игровым и физическим данным. Раков раньше перешел в основной состав, Щетинин тоже рано дебютировал», — сказал Леонченко.