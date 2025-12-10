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Источник: Ивич отказался возглавить московское «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич отказался от предложения возглавить московское «Динамо», сообщает Sport24.

По информации источника, с 48-летним сербом контактировал спортивный директор «Динамо» Желько Бувач, но получил отказ. Ивич планирует доработать до конца сезона в «Аль-Айне» и выиграть чемпионат ОАЭ.

Ивич работает в ОАЭ с февраля 2025 года. После 8 туров его команда с 20 очками лидирует в турнирной таблице. С января 2023 года по март 2024-го Ивич возглавлял «Краснодар».

17 ноября Валерий Карпин объявил об отставке с поста главного тренера «Динамо», который он занимал с июня 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко в 18 турах.

Источник: Sport24
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Владимир Ивич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Илья Рожков

Рубин

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