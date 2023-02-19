Пономарев — о Фалькао: «ЦСКА не нужны такие игроки. Какой из него нападающий в 37 лет?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на информацию о том, что нападающий Рамадель Фалькао мог присоединиться к московскому клубу.

«ЦСКА не нужны такие игроки. Ему 37 лет. Куда ему? Какой из него нападающий? Это то же самое, что Артем Дзюба и Игорь Смольников будут играть в «Локомотиве». Железнодорожники с этими игроками вылетят в низшую лигу. Вот и все! Ну как можно в 37 лет двигаться.

ЦСКА нужно взять пару молодых ребят, чтобы они бегали и напрягали защитников. Плюс еще мастерства наберутся. Нет, нельзя таких возрастных игроков брать! Их же нужно обслуживать. А для этого в составе должны быть хорошие крайние нападающие, а у армейцев их нет. Что он сам будет двигаться на поле? Не будет он! Ему 37 лет. Он уже отработанный материал», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» подтвердил, что клуб был заинтересован в переходе 37-летнего колумбийского форварда.

Контракт Фалькао с испанской командой рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.