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ЦСКА готов выкупить Мойзеса у «Интернасьонала» за 1,5 миллиона евро

Иван Шитик
Корреспондент
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Мойзес Барбоза.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА сообщил «Интернасьоналу» о намерении выкупить защитника Мойзеса в ближайшее время. Сумма сделки оценивается в 1,5 миллиона евро, сообщает Globo Esporte

ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интернасьонала» в начале августа 2022 года. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года.

На счету защитника 2 голевые передачи в 18 матчах за армейцев.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего бразильца в 2,5 миллиона евро.

ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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