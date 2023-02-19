ЦСКА готов выкупить Мойзеса у «Интернасьонала» за 1,5 миллиона евро
ЦСКА сообщил «Интернасьоналу» о намерении выкупить защитника Мойзеса в ближайшее время. Сумма сделки оценивается в 1,5 миллиона евро, сообщает Globo Esporte
ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интернасьонала» в начале августа 2022 года. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года.
На счету защитника 2 голевые передачи в 18 матчах за армейцев.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего бразильца в 2,5 миллиона евро.
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|35
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|5
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|
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
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|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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Квинси Промес
Спартак
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
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Краснодар
|6
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