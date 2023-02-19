ЦСКА готов выкупить Мойзеса у «Интернасьонала» за 1,5 миллиона евро

ЦСКА сообщил «Интернасьоналу» о намерении выкупить защитника Мойзеса в ближайшее время. Сумма сделки оценивается в 1,5 миллиона евро, сообщает Globo Esporte

ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интернасьонала» в начале августа 2022 года. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года.

На счету защитника 2 голевые передачи в 18 матчах за армейцев.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего бразильца в 2,5 миллиона евро.