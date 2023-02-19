Бышовец: «Говорить о приглашении Чалова в ведущие европейские лиги сейчас не приходится»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на слова нападающего ЦСКА Федора Чалова о том, что он хотел бы поиграть в одной из ведущих европейских лиг.

«Чалов очень хорошо начал осеннюю часть сезона, но потом немного сдал. Причин тому может быть несколько. Во-первых, он вернулся в ЦСКА из аренды в Швейцарии. Возвращение домой всегда приносит дополнительный эмоциональный заряд. Кроме того, мне показалось, что летом его подготовка была несколько форсирована. В таком случае у спортсменов в конце сезона часто происходит спад. Недавно Федор заявил о своем желании поиграть в одной из ведущих европейских лиг. Однако говорить о приглашении такого рода с его нынешней игрой не приходится», — приводит слова Бышовеца Betonmobile.ru.

24-летний Чалов в прошлом году выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 16 матчей и забил 4 мяча.

В нынешнем сезоне форвард провел в составе ЦСКА 21 матч, в которых забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.