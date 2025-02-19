Пономарев: «Мне хотят открыть бюст на Аллее славы ЦСКА, уже отлили в бронзе»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отметил, что не чувствует популярности из-за своих комментариев в прессе.

«Я не чувствую какой-то популярности. Мне звонят корреспонденты, это да, я рад, объясняю им, рассказываю, что раньше умел и мое впечатление о сегодняшнем футболе. Спасибо, вот и все. От болельщиков я популярности не чувствую. А как я от них почувствую? Знакомые только спрашивают. Сейчас вот Леннорыч Гинер звонил, поздравлял с днем рождения.

Мне хотят открыть бюст на Аллее славы ЦСКА, уже отлили в бронзе. Но не знаю когда, потому что вопрос решается. Кто-то против, кто-то — за. Кошмар, елки-палки! Просто там есть далекие от футбола люди, да еще и завистливые. Но что поделать. Это точно не связано с моей критикой игры ЦСКА, мне из клуба никогда и ничего не говорили, только спасибо. Я могу критиковать, если вижу, что происходит.

Ну что поделать, если на мои комментарии болельщики болезненно реагируют. Пускай мне позвонят, я им все объясню. Чего особенного я говорю? Я же никого не оскорбляю. Ни разу такого не было! Ну, критикую. А как по-другому? Говорить всегда, что молодцы, здорово играют? Так, что ли, все хотят слышать? Это же нехорошо будет. Я буду хвалить ЦСКА, когда они будут играть достойно. Я не реагирую на то, что про меня пишут, но мне не плевать. Но мне ни разу не попадалось, чтобы про меня плохо писали в интернете. Ну да бог с ними», — цитирует Legalbet Пономарева.