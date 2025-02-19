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Пономарев: «Мне хотят открыть бюст на Аллее славы ЦСКА, уже отлили в бронзе»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отметил, что не чувствует популярности из-за своих комментариев в прессе.

«Я не чувствую какой-то популярности. Мне звонят корреспонденты, это да, я рад, объясняю им, рассказываю, что раньше умел и мое впечатление о сегодняшнем футболе. Спасибо, вот и все. От болельщиков я популярности не чувствую. А как я от них почувствую? Знакомые только спрашивают. Сейчас вот Леннорыч Гинер звонил, поздравлял с днем рождения.

Мне хотят открыть бюст на Аллее славы ЦСКА, уже отлили в бронзе. Но не знаю когда, потому что вопрос решается. Кто-то против, кто-то — за. Кошмар, елки-палки! Просто там есть далекие от футбола люди, да еще и завистливые. Но что поделать. Это точно не связано с моей критикой игры ЦСКА, мне из клуба никогда и ничего не говорили, только спасибо. Я могу критиковать, если вижу, что происходит.

Ну что поделать, если на мои комментарии болельщики болезненно реагируют. Пускай мне позвонят, я им все объясню. Чего особенного я говорю? Я же никого не оскорбляю. Ни разу такого не было! Ну, критикую. А как по-другому? Говорить всегда, что молодцы, здорово играют? Так, что ли, все хотят слышать? Это же нехорошо будет. Я буду хвалить ЦСКА, когда они будут играть достойно. Я не реагирую на то, что про меня пишут, но мне не плевать. Но мне ни разу не попадалось, чтобы про меня плохо писали в интернете. Ну да бог с ними», — цитирует Legalbet Пономарева.

Источник: Legalbet
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
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П
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