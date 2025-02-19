Глушаков — о запретах перед матчами: «Каждый футболист — профессионал и знает сам, как ему лучше готовиться»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков отметил, что у всех тренеров разный подход к запрету секса у игроков перед матчами.

«У всех организмы и физиология разные. Каждый футболист — профессионал и знает сам, как ему лучше готовиться. Мне рассказывали взрослые товарищи, например Сережа Гуренко, что Капелло в «Роме» разрешал выпить один-два бокала вина со стейком перед игрой. Ничего такого в этом.

Вообще, тренеры могут запрещать, но футболисты заезжают на базу за день или два до игры, чтобы отдыхали и готовились. Но бывают такие матчи или сборы, когда разрешают брать жен, семьи. Как раз кто-то себя может проверить, можно или нельзя. Мне лично это не мешало», — цитирует Legalbet Глушакова.