Канчельскис: «В моем понимании «Торпедо» — народная команда»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает народной командой «Торпедо», а не «Спартак».

«Торпедо» — автозаводская команда. Люди на ВАЗе работали, на заводе, поэтому народная команда. Народ где в основном работает? На заводе. Значит, народная команда. Для меня «Торпедо» всегда было народной командой. А почему «Спартак»?

Заводчане приходили на стадион, поэтому в моем понимании «Торпедо» — народная команда. Это другое понимание. Эти профессии ближе к народу. Люди где в основном работают? На комбинатах, на заводах. Там простой народ работает. Понятно, что популярность у «Спартака» больше, самая большая армия болельщиков у них, это 100 процентов. Но я не думаю, что его можно назвать народной командой. «Спартак» ни с какой профессией не ассоциируется, если только с гладиаторами, но это не наша культура. Какие гладиаторы у нас были-то?» — приводит Legalbet слова Канчельскиса.