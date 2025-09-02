Пономарев — о «Спартаке»: «Чемпионом он, конечно, не станет. Даже призовые места не потянет»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова генерального директора «Спартака» Олега Малышева о целях красно-белых на сезон.

«Грубовато он сказал. Это не годится, неэтично с его стороны. Надо быть дипломатом. Что касается моего мнения, то у «Спартака» в составе неплохие ребята. Самошников пришел в клуб, его я хотел бы видеть в ЦСКА. В этом году чемпионом «Спартак», конечно, не станет. Но к этому стремиться надо. Красно-белые еще подвинутся к призовым местам, будут близки, но даже их не потянут. Будут примерно четвертыми», — сказал Пономарев «СЭ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 7 матчах. В следующем туре красно-белые сыграют с московским «Динамо».