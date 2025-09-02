Глебов — о реакции на слова о запрете мяса в ЦСКА: «Ты что наделал? Ешь сколько хочешь»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал свои слова о запрете на употребление мяса в московском клубе.

В июле Глебов заявил, что после назначения Фабио Челестини футболистам запретили есть мясо. Позже директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо пояснил, что запрет касается питания в дни матчей.

«На ужине перед игрой нам сказали, что нет мяса. И Круг такой: «Мясо запретили». В голове как-то и засело, и я сказал про запрет. Назавтра ко мне подходит Эдуард Николаевич Безуглов: «Ты что там наделал? Никто тебе ничего не запрещал». Только тут я подумал: да, это лишнее было. Безо всякой уверенности озвучил недостоверный факт. Потом к нам еще раз подошли и сказали: «Ешь мяса сколько хочешь», — приводит слова Глебова Sport24.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 11 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.