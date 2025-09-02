«Ахмат» подписал марокканского форварда Эль Махрауи

Нападающий марокканского «Мекнеса» Анас Анасом Эль Махрауи перешел в «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненцев.

24-летний форвард подписал контракт на четыре сезона.

В прошедшем сезоне Эль-Махрауи провел 30 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. Он выступал за «Мекнес» с 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 550 тысяч евро.