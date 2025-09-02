«Ахмат» подписал марокканского форварда Эль Махрауи
Нападающий марокканского «Мекнеса» Анас Анасом Эль Махрауи перешел в «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненцев.
24-летний форвард подписал контракт на четыре сезона.
В прошедшем сезоне Эль-Махрауи провел 30 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. Он выступал за «Мекнес» с 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 550 тысяч евро.
Источник: ФК «Ахмат»
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|2
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|19
|
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|4
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|0
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|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
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|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
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|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|11.10
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Динамо Мх
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|П
|
|
Педро
Зенит
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|
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Маркиньос
Спартак
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Юрий Горшков
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|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
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Илья Рожков
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|2
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|1
|1
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