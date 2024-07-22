Владимир Кузьмичев: «Качество новичков не соответствует уровню «Спартака»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев дал оценку работе спортивного директора красно-белых Томаша Амарала в летнее трансферное окно.

«Если принять во внимание, что времени на подготовку было не очень много, то, конечно, качество новичков не соответствует уровню команды «Спартак». В этом плане, вне всякого сомнения, Томаш, скажем так, недоработал. Мы видим, что новички во многих командах есть. Есть новички, которые реально усилили другие команды. К сожалению, про «Спартак» этого сказать нельзя», — цитирует Кузьмичева Metaratings.

Амарал занял свой пост в январе 2024 года. «Спартак» стартовал в сезоне-2024/25 с поражения в 1-м туре РПЛ от «Оренбурга» (0:2). В следующем туре московский клуб сыграет в гостях против «Химок» 28 июля.