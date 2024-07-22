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Владимир Кузьмичев: «Качество новичков не соответствует уровню «Спартака»

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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев дал оценку работе спортивного директора красно-белых Томаша Амарала в летнее трансферное окно.

«Если принять во внимание, что времени на подготовку было не очень много, то, конечно, качество новичков не соответствует уровню команды «Спартак». В этом плане, вне всякого сомнения, Томаш, скажем так, недоработал. Мы видим, что новички во многих командах есть. Есть новички, которые реально усилили другие команды. К сожалению, про «Спартак» этого сказать нельзя», — цитирует Кузьмичева Metaratings.

Амарал занял свой пост в январе 2024 года. «Спартак» стартовал в сезоне-2024/25 с поражения в 1-м туре РПЛ от «Оренбурга» (0:2). В следующем туре московский клуб сыграет в гостях против «Химок» 28 июля.

Источник: Metaratings
Владимир Кузьмичев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 1
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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Локомотив

 1
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