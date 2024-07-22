Агент Сафонов рассказал, станет ли Тюкавин лучшим бомбардиром РПЛ в новом сезоне

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что думает об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в новом сезоне РПЛ.

«Не хочу делать каких-либо прогнозов, неблагодарное это дело. Главное, чтобы сыграл лучше, чем в прошлом сезоне. Станет ли он лучшим бомбардиром? Думаю, что лучшим станет кто-то из «Зенита», — цитирует агента «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач.