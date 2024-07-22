Спортивный директор «Оренбурга»: «Надо каждую игру проводить так же, как со «Спартаком»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал домашнюю победу над «Спартаком» (2:0) в 1-м туре нового сезона РПЛ.
«Спартак» — хороший раздражитель, один из топовых российских клубов. Наши очные встречи, как правило, получаются яркими, с большим количеством голевых моментов. Нам удалось забить, поэтому мы и победили. У нас впереди большая работа, команда обновилась, очень сильно омолодилась.
И нам предстоит действительно большая работа, чтобы воплотить все задуманное. У нас собрались пацаны с хорошим качествами, в облаках не летают, понимают, что надо работать. Следующий матч с «Ахматом» — надо пытаться каждую игру проводить так, как со «Спартаком», — цитирует Андреева «РБ Спорт».
21 июля «Оренбург» обыграл красно-белых со счетом 2:0, голы на счету аргентинца Матиаса Переса и турка Эмирджана Гюрлюка. Московский клуб проводил первый официальный матч под руководством Деяна Станковича.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Неманья Анджелкович
Химки
|1
|0
|1