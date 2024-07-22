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Спортивный директор «Оренбурга»: «Надо каждую игру проводить так же, как со «Спартаком»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал домашнюю победу над «Спартаком» (2:0) в 1-м туре нового сезона РПЛ.

«Спартак» — хороший раздражитель, один из топовых российских клубов. Наши очные встречи, как правило, получаются яркими, с большим количеством голевых моментов. Нам удалось забить, поэтому мы и победили. У нас впереди большая работа, команда обновилась, очень сильно омолодилась.

И нам предстоит действительно большая работа, чтобы воплотить все задуманное. У нас собрались пацаны с хорошим качествами, в облаках не летают, понимают, что надо работать. Следующий матч с «Ахматом» — надо пытаться каждую игру проводить так, как со «Спартаком», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

21 июля «Оренбург» обыграл красно-белых со счетом 2:0, голы на счету аргентинца Матиаса Переса и турка Эмирджана Гюрлюка. Московский клуб проводил первый официальный матч под руководством Деяна Станковича.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Ростов – ЦСКА
 0 : 0
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Динамо – Факел
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21.07 17:30
Оренбург – Спартак
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