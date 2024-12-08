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Сегодня, 10:50

Хубулов: «Может быть, в будущем «Акрон» поборется за чемпионство»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Владимир Хубулов в разговоре с «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

— «Акрон» уже как минимум по одному разу сыграл со всеми лидерами РПЛ. Как считаешь, какая из команд больше всех достойна чемпионства?

— Пока рано говорить об этом, но многие команды борются. «Спартак» набрал хорошую форму. Если называть тройку, то это «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

— У «Спартака» и «Краснодара» есть хорошие шансы прервать гегемонию «Зенита»?

— Всегда у всех есть шансы!

— Даже у «Акрона»?

— Пока у нас немного другие задачи (смеется). Может быть, в будущем сложится все так, что и «Акрон» поборется за чемпионство, — сказал Хубулов «СЭ».

«Зенит» с 39 очками опережает идущий вторым «Краснодар» на один балл, но у «быков» игра против «Локомотива» в запасе. «Спартак» идет на третьей строчке (37), «Акрон» (22) занимает девятое место в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Акрон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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