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Сегодня, 11:00

Титов: «Этому «Спартаку» неважно, кто против него выходит!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал крупную победу красно-белых над «Пари НН» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

— Этот «Спартак» побеждает на классе, способен дожимать любого?

— Я бы в первую очередь отметил мастерство отдельных футболистов, которые решают эпизоды. А вот говорить о командных комбинациях, в которых участвовало бы по четыре-пять игроков, все-таки еще рановато.

Хотя одна хорошая быстрая атака у красно-белых сегодня прошла. Это было еще при счете 0:0. Красно-белые выбежали вперед. Мяч получил Маркиньос, Рябчук забежал, отдал прекрасную передачу в центр на Мартинса, который покатил тому же Маркиньосу под удар. Вот это было вкусно!

— Взламывать такие команды, как «Пари НН», сложно.

— Еще бы! Нижегородцы все отошли назад. У них своя непростая ситуация. Каждое очко — на вес золота. Поэтому в таких встречах важно забить быстрый гол. В первом тайме не получилось, зато удалось открыть счет после перерыва. Избавились от лишней спешки, нервотрепки. Мы же видели, что произошло в игре «Зенит» — «Акрон».

— Серия «Спартака» впечатляет?

— Конечно! Прекрасное окончание первой части сезона. Шесть побед. Разница забитых и пропущенных — 19-2. Команда на ходу, показывает прекрасный футбол. И ей сейчас неважно, кто выходит против нее! Жаль, что наступает пауза. Что ж, подождем до весны. В четвертом матче (с учетом Кубка) после возобновления сезона «Спартаку» принимать дома «Зенит». Допускаю, что в этой встрече многое и решится. Если в воскресенье «Краснодар» возьмет верх над «Локо», то уже можно будет говорить о тройке фаворитов в золотой гонке.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Мартинс и&nbsp;Манфред Угальде празднуют гол в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (3:0). «Спартак» великолепен! Зачем Угальде уезжать? Он кайфует от игры красно-белых». Титов — о конкуренции с «Зенитом»

Егор Титов
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
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 15
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
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Мирлинд Даку

Рубин

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П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Бителло

Динамо

 7
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Алексей Батраков

Локомотив

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 9 1 1
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