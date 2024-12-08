Лончар о высокой результативности в РПЛ: «Честно говоря, сам себя удивил»

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар в разговоре с «СЭ» высказался о своей результативности в текущем сезоне РПЛ.

— У тебя после 18 туров РПЛ 5+5 по системе «гол+пас». Сам ожидал такой результативности?

— Не ожидал. Честно говоря, сам себя удивил. Хочу сказать, что это связано не только с моей личной игрой. Выражаю благодарность всем моим партнерам по команде. Где-то я использовал их хорошие действия, а где-то они — мои.

— Это твой первый сезон в РПЛ. Как тебе уровень чемпионата?

— По физическим и беговым показателям РПЛ — самая сильная лига из тех, в которых я играл. Но мне этот стиль очень нравится. Мне он подходит, — сказал Лончар «СЭ».

Лончар минувшим летом перешел в «Акрон» из венгерского «Дебрецена». По данным Transfermarkt, тольяттинцы приобрели 28-летнего черногорца за 75 тысяч евро. После 18 туров РПЛ в его активе 5 голов и 5 результативных передач.

«Акрон» с 22 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.