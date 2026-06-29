«Динамо» откажет «Зениту» в случае предложения по Тюкавину на 30 миллионов евро
По данным «СЭ», в «Динамо» по прежнему рассчитывают на Константина Тюкавина в следующем сезоне и не планируют продажу форварда этим летом. В том числе и за 30 миллионов евро — о том, что такую сумму готов выплатить «Зенит», сообщал инсайдер Иван Карпов.
Клуб не ведет переговоров по 24-летнему нападающему с сине-бело-голубыми и не ждет новых предложений от питерцев после отказа в трансфере за 25 миллионов евро.
Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
Новости