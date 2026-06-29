«Динамо» откажет «Зениту» в случае предложения по Тюкавину на 30 миллионов евро

По данным «СЭ», в «Динамо» по прежнему рассчитывают на Константина Тюкавина в следующем сезоне и не планируют продажу форварда этим летом. В том числе и за 30 миллионов евро — о том, что такую сумму готов выплатить «Зенит», сообщал инсайдер Иван Карпов.

Клуб не ведет переговоров по 24-летнему нападающему с сине-бело-голубыми и не ждет новых предложений от питерцев после отказа в трансфере за 25 миллионов евро.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.