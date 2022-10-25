Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:01

Габулов — о голе Камано: «Шунин ошибся с позицией»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Франсуа Камано забивает гол в ворота Антона Шунина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

У бывшего голкипера «Динамо» Владимира Габулова возник вопрос к вратарю бело-голубых Антону Шунину по голу форварда «Локомотива» Франсуа Камано в матче 14-го тура чемпионата России.

— В дерби «Локомотив» — «Динамо» (1:3) мы увидели быстрый гол в ворота бело-голубых. И здесь все-таки стоит сказать о позиционной ошибке Антона Шунина, — сказал Габулов в интервью «СЭ». — Дело в том, что уровень мастерства этого голкипера позволяет ему разбираться в таких эпизодах. Объясню, что имею в виду.

Подача Живоглядова, после которой Камано открыл счет, следовала практически от боковой линии поля. Это говорит о том, что дистанция была слишком длинная. У Шунина не было необходимости занимать позицию на ближней штанге. Антон немного просчитался. Ему нужно было расположиться немного глубже в воротах и ближе к центру. Этакая middle (англ. средняя) позиция. Вот тогда бы он легко сыграл в случае подачи на ближнюю штангу. А в случае верховой передачи на дальнюю, за шиворот, он бы перехватил этот мяч. Сделал бы с места шаг назад и завладел бы мячом или перевел бы его дальше, за пределы дальней штанги. Видимо, на первых секундах матча Антону не хватило концентрации.

Ну и хотелось бы отметить эффектный бросок Шунина после удара головой Миранчука. Да, это не сейв, но эпизод украсил дерби. Антон прыгнул по-яшински — матч проходил в день рождения Льва Ивановича — и намертво забрал этот мяч. Болельщикам всегда нравятся такие действия голкипера.

Никита Чернов и&nbsp;Александр Селихов. Высший класс Селихова. Акинфеев и Сычевой. Недоработка Шунина. Экспертиза Габулова

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д
Манчестер Сити

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Антон Шунин
Владимир Габулов
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Норвежцы в шоке от допуска Непомнящего на ЧМ по шахматам Фишера. Чем они недовольны?
В шахматах появился свой трансгендер. Будет ли она побеждать всех женщин?
Киселев: ВС России нанесли подразделению ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер
Совладелец S7 Group Татьяна Филева ушла с поста генерального директора компании
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
По правилам ли Сычевой пробил пенальти Акинфееву? Мнение Габулова
Бывший футболист и тренер «Зенита» объяснил крупную победу петербургского клуба над «Сочи»
Габулов — об игре «Химок»: «Это антифутбол!»
Габулов: «Селихов совершил самое красивое спасение тура»
Высший класс Селихова. Акинфеев и Сычевой. Недоработка Шунина. Экспертиза Габулова
Магомед Адиев: «Знаю, что Алип хочет больше играть и рассматривает другие чемпионаты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Габулов — об игре «Химок»: «Это антифутбол!»

Бывший футболист и тренер «Зенита» объяснил крупную победу петербургского клуба над «Сочи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости