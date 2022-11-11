Владимир Габулов назвал равными шансы на успех в матче между «Динамо» и ЦСКА

Бывший голкипер «Динамо» и ЦСКА Владимир Габулов дал прогноз на очный матч команды в рамках 17-го тура РПЛ.

«Я думаю, что шансы перед матчем равные в любом случае, «Динамо» тоже в прошлом туре проиграло, поэтому не будем так однозначно говорить. Единой проблемы у бело-голубых нет, очевидно, что команда находится еще в стадии перестройки, так быстро невозможно построить команду под новые требования тренера. В последних играх это уже чуть лучше проглядывалось, что футболисты все лучше начинают понимать и реализовывать тренерские идеи, поэтому отсюда и все проблемы, ведь длительный период играли с одним тренером, но конечного результата не было. Сейчас пришел новый тренер, у него другие требования и понимание, отсюда те проблемы, которые проявлялись в матчах. Но отмечу, что в последних матчах «Динамо» стало стабильнее, лучше, в атаке ярче стало действовать, надежнее в обороне», — цитрует Габулова ТАСС.

Матч между «Динамо» и ЦСКА пройдет 13 ноября и начнется в 19.30 (мск).