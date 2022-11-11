Валуев: «Отсутствие системы платного ТВ и культуры покупки контента не даст заработать российским клубам»

Бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев высказался о финансировании футбольных клубов из бюджета.

«Отсутствие системы платного спортивного ТВ и культуры покупки контента не даст заработать российским клубам сопоставимых денег, к которым они привыкли. Убрать серые схемы наживы тоже не удается или не хочется. Делать ставку на деньги букмекеров и спонсоров, по сути, хорошо, но это еще не все, — цитирует Sport24 Валуева. — Поэтому и сложилось система проживания клубов на деньги госкомпаний. Но по мере укрупнения всего и вся под крылом госкорпораций практически не остается крупных частных компаний. Да и не видно особого желания первых отказываться от профессиональных клубов, а вторых брать их на себя. Также не видно желания поумерить аппетиты со стороны спортивного менеджмента. Так что всех все устраивает».

Ранее депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что российские клубы не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из государственного бюджета. По мнению трехкратной олимпийской чемпионки, в таком случае футбольные клубы в России можно закрыть.

В турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23 лидирует «Зенит» с 39 очками. «Спартак» — второй (33 очка), «Ростов» — третий (32 очка).