«Нижний Новгород» — «Ахмат»: видеообзор матча 17-го тура РПЛ

«Нижний Новгород» победил «Ахмат» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:2.

У победителей мячи забили Ярослав Михайлов, Тимур Сулейманов и Дмитрий Рыбчинский. В составе гостей авторами голов стали Владимир Ильин и Артем Тимофеев.

Благодаря этой победе нижегородцы набрали 19 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице. «Ахмат» (26 очков) идет пятым.