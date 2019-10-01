Владимир Федотов: «Задача «Оренбурга» во втором круге обыграть «Зенит»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов отметил, что в матче против «Зенита» (0:2) арбитр ошибался в обе стороны.

— Разговоры о том, что «Оренбург и «Сочи» словно фарм-клубы для «Зенита»? — Да такие разговоры доходят после каждой нашей встречи, — сказал в Федотов в эфире программы «Футбол России». — Но давайте посмотрим нашу домашнюю игру, Карасев признался, что допустил ошибки как в одну, так и в другую сторону. Но мы провели очень содержательный матч, нанесли 20 ударов по воротам, а сами не попадали в пустые ворота. Эти разговоры будут продолжаться, поэтому единственная задача «Оренбурга» во втором круге обыграть «Зенит».

Да и вообще как это возможно? Мы приходим и говорим ребятам: «Сегодня проигрываем «Зениту»?» Это же бред и абсурд, повсюду же разлетится моментально.

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