Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов перед матчем 26-го тура российской премьер-лиги с "Арсеналом" отметил, что кадровые проблемы у команды есть, но нужно выходить и играть. Он также добавил, что многие клубы сейчас в подобном положении.

– Есть кадровые трудности, несомненно, но что делать. Такова ситуация. Такое может быть во многих клубах к концу сезона. Нужно выходить и играть в таких же условиях, другого пути нет.

– Можете прокомментировать стартовый состав?

– А что его комментировать? Все увидим. Какой смысл?

– Имеет ли значение турнирное положение команды, набор очков?

– Очки, конечно, считаем. Но прежде всего важна игра, важен результат. Мы, как амбициозные люди стремимся побеждать.

– Кто фаворит матча?

– Нет, это глупое занятие. Все решается на футбольном поле. Бумага все стерпит, нужно выходить доказывать, обыгрывать, других путей нет.

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