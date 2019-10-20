Владимир Федотов: «С товарищем Казарцевым пусть разбираются компетентные органы»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после завершения матча 13-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:1) оценил работу главного арбитра встречи Василия Казарцева. Федотов получил красную карточку, как один из участников потасовки, которая разгорелась в концовке встречи.

— Очень хороший и динамичный поединок, — приводит слова тренера официальный сайт «Оренбурга». — Думаю, доставили удовольствие зрителям, особенно болельщикам «Крыльев Советов», потому что они победили, хотя мы тоже неплохо выглядели. Хорошо играли, создали кучу голевых моментов, но, к сожалению, их не реализовали.

По остальному даже не хочется говорить. Все все видели. С товарищем Казарцевым пусть разбираются компетентные органы, которые за это отвечают.

Кому такой футбол нужен? Не знаю.

И вопросик хочется задать по моему удалению. На меня напали, и я же получил красную карточку. Прекрасно. Здорово. И мне сказали: иди разбирайся с Божовичем сам лично. Великолепно.

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