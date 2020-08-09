Тренер «Сочи» Федотов после матча со «Спартаком»: «Если судья поставил пенальти, значит, он был»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал судейство в матче 1-го тура Тинькофф- чемпионата России против «Спартака» (2:2). В ворота красно-белых были назначены два пенальти. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что собирается снять клуб с чемпионата.

— На мой взгляд, все закономерно. На матче был ВАР, моменты просмотрели и приняли решение. Маслов и Жиго фолили? Знаете, как раньше говорили: если судья поставил, значит, пенальти был. Если нет, значит, что не было, — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» — «Сочи»