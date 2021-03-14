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Владимир Федотов: «Мяч попал Смолову, он зарядил свою пушку»

21:56
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов разобрал пропущенные голы команды в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:3).

— В предыдущих матчах 0 пропущенных мячей, сейчас сразу 3. Миладинович сказал, что из-за мастеровитых игроков «Локомотива». Как вы это прокомментируете?

— На самом деле, так и получилось, что все эти три предпосылки конвертировали в голы. Второй гол — блокировали мяч, защитнику попало между ног, потом мяч попал в ближний угол. Потом можно было сыграть более осмотрительно, но мяч попал под правую Феди Смолова, он зарядил свою пушку.

(Екатерина Звенигородская)

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