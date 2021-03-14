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В «Локомотиве» улучшат организацию матчей на «Сапсан Арене» после инцидента на игре ЮФЛ

22:06

Футбольный клуб «Локомотив» собирается пересмотреть вопрос организации матчей на «Сапсан Арене» для избежания инцидентов подобных тому, что произошел в субботу между игроками железнодорожников и «Чертаново» после встречи Юношеской футбольной лиги-2 (ЮФЛ-2), информирует ТАСС.

Футболист «Локомотива» Максим Шнапцев был избит в субботу после матча ЮФЛ-2 с «Чертаново» (2:1). Отмечалось, что избиение носило массовый характер. В воскресенье в «Чертаново» заявили, что конфликт произошел между двумя спортсменами.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10900965

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