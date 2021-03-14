В «Локомотиве» улучшат организацию матчей на «Сапсан Арене» после инцидента на игре ЮФЛ
Футбольный клуб «Локомотив» собирается пересмотреть вопрос организации матчей на «Сапсан Арене» для избежания инцидентов подобных тому, что произошел в субботу между игроками железнодорожников и «Чертаново» после встречи Юношеской футбольной лиги-2 (ЮФЛ-2), информирует ТАСС.
Футболист «Локомотива» Максим Шнапцев был избит в субботу после матча ЮФЛ-2 с «Чертаново» (2:1). Отмечалось, что избиение носило массовый характер. В воскресенье в «Чертаново» заявили, что конфликт произошел между двумя спортсменами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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