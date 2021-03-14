Владимир Федотов: «Очень хорошая игра в нашем исполнении, тем обидней поражение»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:3).
— Очень хорошая игра в нашем исполнении, тем обидней поражение. Но в футболе важен баланс между атакующими действиями и оборонительными. Первый тайм: не позволили соперникам ничего создать, в конце потеряли бдительность, выход один на один. Жоаузинью не попал в ворота, а моменты надо реализовывать. Во втором тайме создали преимущество в переходных фазах, когда третий гол от Смолова пришел. Хотели отыграться, чуть-чуть потеряли бдительность, хотя имели достаточно предпосылок, чтобы забить. Тогда уже времени осталось совсем чуть-чуть, команда потеряла голову, пропустили. Мы готовились к этому матчу, но переход «Локомотива» к атакующим действиям приносит мало приятного, — сказал Федотов.
— Во втором тайме заменили Дуганджича на Барсова, большого на маленького. Какого плана это была замена?
— У Марко было мало игровой практики. Форвард создавал объем движений, нам нужно было усилить, выпустить другой формации форварда. Думаю, что это сработало. Было около трех моментов, когда он мог отличиться, но мастерство Гильерме и защитников срывали наши атаки.
«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся в таблице на 4-е место. У «Сочи» и «Рубина» столько же очков, но они находятся ниже по дополнительным показателям.
(Екатерина Звенигородская)
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