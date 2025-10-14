Федотов — о возможном назначении в «Спартак»: «На заборе тоже что-то написано, а там всегда лежат дрова»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном назначении в «Спартак».

— Пишут, что вы один из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

— На заборе тоже что-то написано, а там всегда лежат дрова.

— К вам пока не обращались?

— Разговоров ни с одним клубом я не веду. Со мной на связь никто не выходил. Поэтому это беспредметный разговор. Тренерская профессия так устроена... Сидишь...

— Как рыбалка?

— Примерно, да. Не клюет, а потом рыба активизировалась и обретаешь работу.

— Вы готовы, как бывший тренер ЦСКА, рассмотреть предложение «Спартака»? Если вас, например, предложит Андрей Мовсесьян, который, как пишут, тоже может туда зайти.

— Нас с Андреем раньше сталкивали лбами в прессе. Писали несуразицу. А у нас все нормально. Вы сейчас уже в уста Андрея вложили, что он предлагает меня на должность главного тренера...