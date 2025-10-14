«Спартак» объявил стартовый состав на товарищеский матч со второй командой

«Спартак» проведет товарищеский матч со второй командой в рамках подготовки к возобновлению РПЛ после паузы на игры сборных.

Матч состоится на базе московского клуба во вторник, 14 октября, и начнется в 12.00 по местному времени. Команды проведут два тайма по 30 минут. Встреча пройдет в закрытом режиме.

Стартовый состав «Спартака»: Помазун, Бабич, Ву, Дмитриев, Денисов, Зобнин, Барко, Жедсон, Маркиньос, Солари, Заболотный.

После 11 туров чемпионата России красно-белые с 18 очками занимают шестое место в турнирной таблице.