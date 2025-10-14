Семак — об ужесточении лимита: «Прежде чем что-то делать, нужно понимать зачем»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Я на эту историю смотрю просто. Прежде чем что-то делать, нужно понимать зачем. Нужно знать, какая цель. Если мы преследуем цель количественно увеличить представительство российских игроков, это одна история. Если хотим сделать сильнее чемпионат — другая. Поэтому нужно понять, какие цели и задачи двигают. А потом принимать решение», — сказал Семак «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле «максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле».

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.