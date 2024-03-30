Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:59

Агент Майсторович надеется, что игроку дадут шанс проявить себя в «Динамо»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Александар Важич заявил, что сербский защитник Милан Майсторович ждет своего шанса в «Динамо». 19-летний футболист восстановился от разрыва крестообразной связки.

«Милан готов играть, с ним все в полном порядке, но нужно дождаться своего шанса. Надеюсь, после матча с «Ростовом» тренер решит что-то изменить и поставить Милана. Хотелось бы увидеть его в следующей игре. Естественно, решение за Личкой, но обычно после таких результатов пытаются что-то поменять. Все-таки пропустили 4 гола дома, это не очень нормально», — цитирует Важича «РБ Спорт».

Майсторович перешел в «Динамо» из сербской «Войводины» в феврале прошлого года за 1,2 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тыс. евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-majstorovicha-nadeyus-posle-rostova-trener-postavit-milana-v-sostav/
0
Читайте также
De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории
«Локомотив» - в полуфинале Кубка Гагарина! «Авангард» не спасли ни суперсейв вратаря, ни безумный рык тренера
Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением
На Украине признали невозможность перебрасывать резервы из-за проблем в энергетике
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом»

РПЛ: «Спартак» и «Урал» сыграли вничью, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи 22-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости