Агент Майсторович надеется, что игроку дадут шанс проявить себя в «Динамо»

Агент Александар Важич заявил, что сербский защитник Милан Майсторович ждет своего шанса в «Динамо». 19-летний футболист восстановился от разрыва крестообразной связки.

«Милан готов играть, с ним все в полном порядке, но нужно дождаться своего шанса. Надеюсь, после матча с «Ростовом» тренер решит что-то изменить и поставить Милана. Хотелось бы увидеть его в следующей игре. Естественно, решение за Личкой, но обычно после таких результатов пытаются что-то поменять. Все-таки пропустили 4 гола дома, это не очень нормально», — цитирует Важича «РБ Спорт».

Майсторович перешел в «Динамо» из сербской «Войводины» в феврале прошлого года за 1,2 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тыс. евро.