Владимир Быстров: «Матч «Спартак» — «Краснодар» — бомба!»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился с «СЭ» ожиданиями от матчей 24-го тура РПЛ.

— В следующем туре три суперматча: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив» и «Спартак» — «Краснодар». Какой самый интересный?

— «Зенит» — «Динамо». В Кубке «Динамо» прошло дальше — нужно мстить. «Динамо» же столетие празднует? Они отлично вообще отметили: из Кубка вылетели, идут на непонятно каком месте в РПЛ. Так бы хоть за Кубок боролись. Еще ЦСКА — «Локомотив» хороший матч. Посмотрим на то, как «Локо» будет действовать против крепкой команды.

— А «Спартак» — «Краснодар»?

— Это тоже бомба! Учитывая то, как последние матчи проводит «Спартак», для меня фаворит — «Краснодар». Интересно, кто судит — опять будут спорные решения, нытье. Все будет!

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 24 апреля в 19.00 по московскому времени.