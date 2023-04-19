Агент Облякова: «Все мысли Вани на данный момент связаны с ЦСКА»

Спортивный менеджер Эдуард Горовых заявил, что хавбек ЦСКА Иван Обляков не думает об уходе из армейского клуба.

«Все мысли Вани на данный момент связаны с ЦСКА», — приводит слова Горовых «РБ Спорт».

24-летний хавбек выступает за ЦСКА с лета 2018 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2027 года.

В текущем сезоне он провел за армейцев 31 матч, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.