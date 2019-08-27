Владимир Быстров ответил хейтерам из Instagram: «Это люди недалекого ума»
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров удивлен реакцией болельщиков «Краснодара» на его сториз в Instagram, где он разместил фото дерева и сделал подпись «Берг.М».
— После ваших едких шуток про форварда «Краснодара» Берга директ в Instagram завален неприятными сообщениями?
— (Смеется). Там и хорошие, и плохие есть.
— Есть сообщения, которые повергли вас в шок?
— Нет, конечно (смеется). Больше удивляет глупость людей, которые на полном серьезе утверждают, что я сравнил Берга с деревом. Хотя в футболе — это привычное дело (смеется). Когда выставляешь хорошие фотографии в Instagram, никому до них нет дела. А как только делаешь шуточную запись, то у всех появился интерес.
— Что самое жесткое написали? Я вижу, что в публичных комментариях под вашим последним постом люди продолжают писать гадости и угрожать чуть ли не физической расправой.
— Пусть пишут. Это люди недалекого ума. Нормальные люди не сидят по вечерам в Instagram, чтобы писать гадости.
— Так а что самое гадкое написали?
— Думаете, я вчитывался? Я такое не читаю. (Андрей Сизякин)
Быстров шутит над Бергом pic.twitter.com/3z2WZ9Wd42— Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) August 25, 2019