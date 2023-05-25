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Сегодня, 17:05

Быстров — о словах вратаря «Динамо» Лещука: «Смешно слушать интервью футболистов, которые не играли при Йокановиче»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова вратаря «Динамо» Игоря Лещука в адрес экс-главного тренера Славиши Йокановича.

«Смешно слушать интервью футболистов, которые не играли при Йокановиче, привозили голы на протяжении всего сезона. Сейчас говорят, что они не понимали тренера, а тут за недели им все объяснили. Объяснили, как играть в футбол, с той командой, которая не соответствует РПЛ — это смешно слушать. Лещук еще сказал, что тренеру нравился больше Шунин. Но если футболист находится в команде и вешает нос, значит такой игрок не нужен клуб. Для меня ни Лещук, ни Шунин не являются первый номер в «Динамо». Думаю, что «Динамо» давно нужен хороший вратарь», — сказал Быстров «СЭ»

По словам Лещука, Йоканович проявил неуважение к футболистам команды, не попрощавшись после отставки. Также футболист усомнился в тренерских качествах специалиста.

Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 года, 14 мая 54-летний серб был отправлен в отставку.

Владимир Быстров
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
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 - : -
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