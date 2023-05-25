Быстров — о словах вратаря «Динамо» Лещука: «Смешно слушать интервью футболистов, которые не играли при Йокановиче»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова вратаря «Динамо» Игоря Лещука в адрес экс-главного тренера Славиши Йокановича.

«Смешно слушать интервью футболистов, которые не играли при Йокановиче, привозили голы на протяжении всего сезона. Сейчас говорят, что они не понимали тренера, а тут за недели им все объяснили. Объяснили, как играть в футбол, с той командой, которая не соответствует РПЛ — это смешно слушать. Лещук еще сказал, что тренеру нравился больше Шунин. Но если футболист находится в команде и вешает нос, значит такой игрок не нужен клуб. Для меня ни Лещук, ни Шунин не являются первый номер в «Динамо». Думаю, что «Динамо» давно нужен хороший вратарь», — сказал Быстров «СЭ»

По словам Лещука, Йоканович проявил неуважение к футболистам команды, не попрощавшись после отставки. Также футболист усомнился в тренерских качествах специалиста.

Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 года, 14 мая 54-летний серб был отправлен в отставку.