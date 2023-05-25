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Сегодня, 16:52

Семшов считает, что «Зенит» не станет препятствовать переходу Вендела в европейский клуб

Алина Савинова
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Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Вендела в «Рому».

«Прежде всего, важную роль будет играть желание самого футболиста уйти. Понятно, почему легионеры «Зенита» хотят покинуть клуб — это еврокубки. Если у Вендела будет желание играть в европейском клубе, «Зенит» не станет препятствовать. Если Вендел захочет остаться в «Зените», значит клуб его сохранит. В данной ситуации «Зенит» ко всему готов, потому что такие разговоры и про Малкома ходят. «Зенит» тратил деньги, покупая этих бразильцев. Наверное, клуб захочет на них заработать, тем более Малком провел хороший сезон», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 33 матча за петербургскую команду во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач. Ранее бразильский футболист играл в составе «Спортинга» и «Флуминенсе».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-esli-u-vendela-budet-zhelanie-igrat-v-evropejskom-klube-zenit-ne-budet-emu-prepyatstvovat/
Игорь Семшов
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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Квинси Промес

Спартак

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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Спартак

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