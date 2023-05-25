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Сегодня, 17:08

«Оренбург» договорился со «Спартаком» о трансфере нападающего Оганесяна

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Степан Оганесян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» заявил, что клуб получил согласие от «Спартака» по выкупу нападающего Степана Оганесяна.

«Получили от «Спартака» согласие на трансфер. Сейчас работаем с агентами по личным условиям игрока. Будем договариваться», — сказал Еремякин «СЭ».

21-летний футболист выступает за «Оренбург» на правах аренды с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 22 матча в составе оренбуржцев во всех турнирах, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

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ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
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Сочи – Зенит
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Спартак – Пари НН
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Факел – Кр. Советов
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

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 9
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