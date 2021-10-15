Руй Витория — о Ларссоне: «Он хороший игрок, и он будет забивать голы»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория в интервью «СЭ» прокомментировал игру лучшего бомбардира команды прошлого сезона Джордана Ларссона.
— Что с Джорданом Ларссоном? В прошлом сезоне он забил 15 мячей, в этом — ни одного.
— Тут целый комплекс разнообразных причин. Он был в составе сборной на Евро, поэтому позже начал сезон. И не забывайте, что он стал отцом, эти перемены в жизни также не могли не сказаться. В том, что Джордан пока не забивает, нет никакой драмы. Он хороший игрок, и он будет забивать голы.
В сезоне-2021/22 Ларссон принял участие в 11 матчах «Спартака» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
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