Главный тренер «Спартака» Руй Витория в интервью «СЭ» прокомментировал игру лучшего бомбардира команды прошлого сезона Джордана Ларссона.

— Что с Джорданом Ларссоном? В прошлом сезоне он забил 15 мячей, в этом — ни одного.

— Тут целый комплекс разнообразных причин. Он был в составе сборной на Евро, поэтому позже начал сезон. И не забывайте, что он стал отцом, эти перемены в жизни также не могли не сказаться. В том, что Джордан пока не забивает, нет никакой драмы. Он хороший игрок, и он будет забивать голы.

В сезоне-2021/22 Ларссон принял участие в 11 матчах «Спартака» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Полностью интервью Витории можно прочитать здесь