Александр Самедов ждет победы «Спартака» в матче с «Динамо»
Бывший футболист «Спартака» и «Динамо» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился своими ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ между московскими командами.
«Предстоит интересное дерби, обе команды будут бороться. «Динамо» стоит на втором месте, что говорит о том, что игра будет богата на моменты, но я искренне жду победы красно-белых. «Спартак» должен одержать эту победу», — сказал Самедов «СЭ».
Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 16 октября, начало в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю