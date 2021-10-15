Главный тренер «Спартака» Руй Витория в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры полузащитника Руслана Литвинова.

— Литвинова сейчас все хвалят. Ему 20 лет, он только начинает играть в первой команде, и его сейчас хвалят все вокруг. Ментально он готов к такой славе? - вопрос Витории.

— В первую очередь хочется сказать, что Литвинов скромный и психологически очень крепкий парень. Естественно, у него огромный потенциал. Что касается возраста, то если мы посмотрим на «Бенфику», в которой я работал, то там люди начинали играть и в 18, и в 17 лет. А мы говорим о 20-летнем футболисте. Чего ждать? Пусть играет! Не нужно ждать, пока ему стукнет 22 или 24. Он ведь уже сейчас хорошо себя показывает. Любая история успеха не прямая линия, у каждого игрока есть хорошие матчи и не очень хорошие. Главное, чтобы на долгой дистанции мы видели движение вверх. У Литвинова огромный потенциал, он готов к успеху. Чтобы закрыть эту тему: и для Литвинова, и для других игроков самый главный вызов — не просто отыграть 3-4 матча, а выйти на плато и поддерживать этот уровень. Именно поэтому вредно зазнаваться и считать себя великим. Нужно выходить на определенный уровень, держать планку и далее прогрессировать.

Литвинов — воспитанник спартаковской академии. 20 сентября он впервые вышел в стартовом составе красно-белых, после чего играл с первых минут еще в трех встречах подряд. На счету россиянина 1 результативная передача в нынешнем сезоне.

Полностью интервью Витории можно прочитать здесь