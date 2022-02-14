Витор Перейра: «Нам нужны новые люди, которые заменят Карасева, Иванова и других»

Руководитель судейского департамента РФС Витор Перейра заявил, что российскому футболу нужны новые люди.

— Вы говорили, что хотите сделать процесс более прозрачным и открытым. Какие шаги вы уже предприняли для этого?

— Мы собираемся начать больше коммуницировать со СМИ и медиа. Нам нечего скрывать. Чем больше людей знает о нашей работе, тем лучше. Чтобы СМИ знали о принципах нашей работы и о планах на будущее. Вот сейчас, например, Сергею Карасеву 43 года. Через два года ему будет 45, и мы понимаем, что рано или поздно он закончит. Нам надо готовить преемников, которые смогут заменить и его, и других судей. Иногда люди не понимают некоторых назначений, но в этом и заключается идея — нам нужны новые люди, которые заменят Карасева, Иванова и других. Это то же самое, как и с национальными командами: есть U-16, U-17, U-19. У нас точно такие же потребности.