Панов присоединился к тренерскому штабу Булатова в «Крыльях Советов»
Виталий Панов вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.
1 апреля «Крылья» объявили об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера и назначении Сергея Булатова исполняющим обязанности. Ранее к тренерскому штабу Булатова также присоединился Сергей Бойко.
Последним местом работы Панова был медийный клуб «Амкал». 46-летний специалист имеет опыт работы главным тренером «КАМАЗа», «Волгаря», «Акрона», «Челябинска». В 2010 году он входил в тренерский штаб «Крыльев Советов».
Самарцы после 24 туров чемпионата России-2025/26 занимают 13-е место в турнирной таблице с 22 очками.
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|Зенит
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|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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