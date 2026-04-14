Панов присоединился к тренерскому штабу Булатова в «Крыльях Советов»

Виталий Панов вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.

1 апреля «Крылья» объявили об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера и назначении Сергея Булатова исполняющим обязанности. Ранее к тренерскому штабу Булатова также присоединился Сергей Бойко.

Последним местом работы Панова был медийный клуб «Амкал». 46-летний специалист имеет опыт работы главным тренером «КАМАЗа», «Волгаря», «Акрона», «Челябинска». В 2010 году он входил в тренерский штаб «Крыльев Советов».

Самарцы после 24 туров чемпионата России-2025/26 занимают 13-е место в турнирной таблице с 22 очками.

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