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14 апреля, 21:01

Панов присоединился к тренерскому штабу Булатова в «Крыльях Советов»

Алина Савинова

Виталий Панов вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.

1 апреля «Крылья» объявили об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера и назначении Сергея Булатова исполняющим обязанности. Ранее к тренерскому штабу Булатова также присоединился Сергей Бойко.

Последним местом работы Панова был медийный клуб «Амкал». 46-летний специалист имеет опыт работы главным тренером «КАМАЗа», «Волгаря», «Акрона», «Челябинска». В 2010 году он входил в тренерский штаб «Крыльев Советов».

Самарцы после 24 туров чемпионата России-2025/26 занимают 13-е место в турнирной таблице с 22 очками.

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ФК Крылья Советов (Самара)
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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