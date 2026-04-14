Дегтярев: «Надо, чтобы футбольная тусовка вливала ресурсы в детей, а не в посредственных легионеров»

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о планах по ужесточению лимита на иностранных игроков в РПЛ.

Ранее был опубликован проект приказа, согласно которому клубы Премьер-лиги с сезона-2026/27 смогут включать в заявку не более 12 легионеров и одновременно выпускать на поле не более 7 иностранных футболистов. На данный момент в РПЛ разрешено включать в заявку 13 иностранцев, 8 из которых могут одновременно находиться на поле.

По словам Дегтярева, государство может регулировать в футболе только количество легионеров, а обсуждение иных мер не должно подменять решение ключевых вопросов развития системы.

«Надо, чтобы клубы и футбольная тусовка наконец-то посмотрели на детей и начали вливать ресурсы не в посредственных легионеров и агентские вознаграждения, а в детей и растили наших юных футболистов, для того чтобы потом поставить в основной состав. Именно для этого мы и готовим это решение по ограничению числа легионеров в заявке и на поле. Поэтому приказ будет подписан в самое ближайшее время. Я об этом предупредил уже год назад. У клубов была возможность подготовиться.

Но это только первый шаг. Лимит продолжим совершенствовать. Иностранцы пусть приезжают, но их качество должно радовать болельщика.

Посредственные иностранные футболисты в нашем чемпионате не нужны. То, что в моменте могут подняться цены на трансферы на русских игроков, это краткосрочный скачок, который потом нивелируется тем, что клубы будут вынуждены искать таланты, их воспитывать, закреплять и платить за их развитие. Поэтому бояться усовершенствования лимита не надо», — приводит слова Дегтярева «КП».

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