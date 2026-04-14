Дегтярев: «Надо, чтобы футбольная тусовка вливала ресурсы в детей, а не в посредственных легионеров»
Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о планах по ужесточению лимита на иностранных игроков в РПЛ.
Ранее был опубликован проект приказа, согласно которому клубы Премьер-лиги с сезона-2026/27 смогут включать в заявку не более 12 легионеров и одновременно выпускать на поле не более 7 иностранных футболистов. На данный момент в РПЛ разрешено включать в заявку 13 иностранцев, 8 из которых могут одновременно находиться на поле.
По словам Дегтярева, государство может регулировать в футболе только количество легионеров, а обсуждение иных мер не должно подменять решение ключевых вопросов развития системы.
«Надо, чтобы клубы и футбольная тусовка наконец-то посмотрели на детей и начали вливать ресурсы не в посредственных легионеров и агентские вознаграждения, а в детей и растили наших юных футболистов, для того чтобы потом поставить в основной состав. Именно для этого мы и готовим это решение по ограничению числа легионеров в заявке и на поле. Поэтому приказ будет подписан в самое ближайшее время. Я об этом предупредил уже год назад. У клубов была возможность подготовиться.
Но это только первый шаг. Лимит продолжим совершенствовать. Иностранцы пусть приезжают, но их качество должно радовать болельщика.
Посредственные иностранные футболисты в нашем чемпионате не нужны. То, что в моменте могут подняться цены на трансферы на русских игроков, это краткосрочный скачок, который потом нивелируется тем, что клубы будут вынуждены искать таланты, их воспитывать, закреплять и платить за их развитие. Поэтому бояться усовершенствования лимита не надо», — приводит слова Дегтярева «КП».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|2 : 0
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|2 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1