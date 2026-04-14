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Дегтярев: «Надо, чтобы футбольная тусовка вливала ресурсы в детей, а не в посредственных легионеров»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о планах по ужесточению лимита на иностранных игроков в РПЛ.

Ранее был опубликован проект приказа, согласно которому клубы Премьер-лиги с сезона-2026/27 смогут включать в заявку не более 12 легионеров и одновременно выпускать на поле не более 7 иностранных футболистов. На данный момент в РПЛ разрешено включать в заявку 13 иностранцев, 8 из которых могут одновременно находиться на поле.

Вендел, Джон Кордоба и&nbsp;Дуглас Аугусто.Опубликован проект приказа Минспорта. Лимит «12+7» будет реализован в РПЛ со следующего сезона

По словам Дегтярева, государство может регулировать в футболе только количество легионеров, а обсуждение иных мер не должно подменять решение ключевых вопросов развития системы.

«Надо, чтобы клубы и футбольная тусовка наконец-то посмотрели на детей и начали вливать ресурсы не в посредственных легионеров и агентские вознаграждения, а в детей и растили наших юных футболистов, для того чтобы потом поставить в основной состав. Именно для этого мы и готовим это решение по ограничению числа легионеров в заявке и на поле. Поэтому приказ будет подписан в самое ближайшее время. Я об этом предупредил уже год назад. У клубов была возможность подготовиться.

Но это только первый шаг. Лимит продолжим совершенствовать. Иностранцы пусть приезжают, но их качество должно радовать болельщика.

Посредственные иностранные футболисты в нашем чемпионате не нужны. То, что в моменте могут подняться цены на трансферы на русских игроков, это краткосрочный скачок, который потом нивелируется тем, что клубы будут вынуждены искать таланты, их воспитывать, закреплять и платить за их развитие. Поэтому бояться усовершенствования лимита не надо», — приводит слова Дегтярева «КП».

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Источник: «КП»
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РПЛ
Михаил Дегтярев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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 10
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 8
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П
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И К Ж
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Ахмат

 10 1 3
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